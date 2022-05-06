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Gündem Gündemi sarsacak iddia... Moskva, ABD'nin verdiği istihbaratla batırıldı!
Gündem

Gündemi sarsacak iddia... Moskva, ABD'nin verdiği istihbaratla batırıldı!

ABD tarafından paylaşılan istihbaratın, Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskva'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 10:55:00 -
Gündemi sarsacak iddia... Moskva, ABD'nin verdiği istihbaratla batırıldı!

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskva (Moskova) kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskva'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odessa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskva olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskva'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.

ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskva gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskva, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı. 

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