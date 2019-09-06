0553 313 94 23

Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e yönelik saldırı için paralı asker ordusu kurdular

Bebek katili Esed rejimi ile Suriye'yi yerle bir eden Rusya ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Yevgeny Prigozhin'in, İdlib'e yönelik saldırı için paralı asker tutulduğunu öne sürdü.

06 Eylül 2019 Cuma 17:42
Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e yönelik saldırı için paralı asker ordusu kurdular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Yevgeny Prigozhin'in, İdlib'e yönelik nihai saldırı için paralı asker ordusu kurduğu ileri sürüldü. Bloomberg'in haberine göre, tankların ve ağır silahların da kullanılacağı asker güce Rusya yakın hava desteği sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Yevgeny Prigozhin'in, İdlib'e yönelik nihai saldırı için paralı asker ordusu kurduğu ileri sürüldü

Bloomberg'in haberine göre, Putin'in şefi lakabıyla da anılan Prigozhin, Rus paralı askerleri bir araya toplayıp İdlib için hazırlıyor.

Tankların ve ağır silahların da kullanılacağı asker güce Rusya yakın hava desteği sağlayacak.

Saldırıya başlayacaklar

Rusya'nın bu askeri güçlerle birlikte, Esed rejiminin de katılımıyla İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeye nihai saldırıyı başlatacağı belirtiliyor.

Nisan ayı sonundan bu yana Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin saldırılarında 1000'e yakın sivil ölürken 600 bini aşkın sivil de yerlerinden oldu.

Rusya ve İran'ın desteğini alan Esed rejimi İdlib'in güney kırsalındaki Han Şeyhun'u 20 Ağustos'ta ele geçirmiş ve bölgedeki sivil alanlara yönelik saldırılarına devam etmişti.

Nihai saldırı için gücünü organize eden rejim ittifakının bu saldırıya başlamasıyla çok sayıda sivilin daha Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:42
  1. Rusya
  2. İdlib
  3. Esed

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül33 dk önce
    bu rusya az değil.şehirleri bombalayarak insanları ülkemize yığıyor suriyeyi boşaltıyor.bir gün ettiğini bulacak bumerang etkisi olacak. ülkemizin en başta gelen sinsi düşmanlarından.
  • AbdullahAbdullah42 dk önce
    Rusya ve İran dostumuz değil miydi ya? Amerika da değil? Kim ulan bizim dostumuz?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Malatya’da patlayan lastik ölüme neden oldu
  1. Malatya’da patlayan lastik ölüme neden..
  2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  3. Midyat’ta mikrofinans şubesi açıldı
  4. Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve..
  5. FETÖ sanığı eski emniyet müdürü hakim..
  6. Vali Güner İnkumu sakinlerinin..
  7. Bomba iddia! Bush 11 Eylül saldırısını..
  8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  9. Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri..
  10. Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu:..
  11. Almanya'da muharrem ayı vesilesiyle..
  12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  13. Volkswagen Türkiye kararını verdi!
  14. Darbe sanığı astsubay itiraflarını..
  15. Maltepe’de silahlı saldırı anı kamerada
  16. İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi..
  17. "İnsanlık vicdan sınavını bu kez de..
  18. Piyasalarda gün sonu
  19. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
  20. Hrant Dink davasında ara karar verildi
  21. CHP Lideri Kılıçdaroğlu,..
  22. Borsa, günü düşüşle tamamladı
  23. İçişleri Bakanı Soylu,..
  24. Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim..
  25. CHP'li belediyeler yüzlerce araçlık..
  26. İHA’dan Isparta çıkartması
  27. İlçe müftüsü yedek yerleştirme..
  28. Apartmanda çıkan yangın korkuttu
  29. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
  30. Çanakkale'de kafede oturan iki gence..
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

Günün Karikatürü

6 Eylül 2019
FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim