Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e yönelik saldırı için paralı asker ordusu kurdular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Yevgeny Prigozhin'in, İdlib'e yönelik nihai saldırı için paralı asker ordusu kurduğu ileri sürüldü. Bloomberg'in haberine göre, tankların ve ağır silahların da kullanılacağı asker güce Rusya yakın hava desteği sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Yevgeny Prigozhin'in, İdlib'e yönelik nihai saldırı için paralı asker ordusu kurduğu ileri sürüldü

Bloomberg'in haberine göre, Putin'in şefi lakabıyla da anılan Prigozhin, Rus paralı askerleri bir araya toplayıp İdlib için hazırlıyor.

Tankların ve ağır silahların da kullanılacağı asker güce Rusya yakın hava desteği sağlayacak.

Saldırıya başlayacaklar

Rusya'nın bu askeri güçlerle birlikte, Esed rejiminin de katılımıyla İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeye nihai saldırıyı başlatacağı belirtiliyor.

Nisan ayı sonundan bu yana Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin saldırılarında 1000'e yakın sivil ölürken 600 bini aşkın sivil de yerlerinden oldu.

Rusya ve İran'ın desteğini alan Esed rejimi İdlib'in güney kırsalındaki Han Şeyhun'u 20 Ağustos'ta ele geçirmiş ve bölgedeki sivil alanlara yönelik saldırılarına devam etmişti.

Nihai saldırı için gücünü organize eden rejim ittifakının bu saldırıya başlamasıyla çok sayıda sivilin daha Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.