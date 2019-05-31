Gündeme oturan fotoğraf: Kabe'ye giden Sisi, dua için yüzünü Tel Aviv'e döndü!

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Terör devleti İsrail ve ABD'ye uşaklık yaparak Mısır'da darbe yapan ve Müslümanları kıyıma uğratan firavun Abdülfettah es-Sisi, imajını düzeltmek adına Mekke'ye giderek sözde 'Umre' yaptı.

Arkasını Kabe'ye döndü

Umre fotoğraflarını servis eden darbeci Sisi'nin Müslümanların kıblesi olan Kâbe'ye arkasını dönmesi dikkat çekti. Gösteriş yaptığı her haliyle belli olan Sisi'nin bu fotoğrafı Arap coğrafyasında alay konusu olurken "Yüzünü Tel Aviv'e mi döndü?" sorularına neden oldu.

İşte Sisi'nin o fotoğrafı: