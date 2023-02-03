Gündeme bomba gibi düştü! Cumhur İttifakı'na 2 parti daha katılacak iddiası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

1 saat süren görüşmede Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi konusunun değerlendirildiği iddia edildi.

Devlet Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde yapılan zirvede, Hüda Par ile Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının görüşüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı TRT canlı yayınında, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna, "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü bir şekilde devam ediyoruz" cevabını vermişti.

Öte yandan ittifaklar konusunun sorulduğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, Yeniden Refah seçmeninin, AK Parti ile ittifak etmesi için çağrıda bulunduğunu ifade etmişti.