Gündeme bomba gibi düşmüştü! Twitter'dan şaka gibi mavi tik skandalı savunması
Twitter'daki mavi tik skandalının gündeme gelmesinin ardından sosyal medya devinden bir açıklama geldi. 15 Temmuz'a sayılı günler kala provokasyon ihtimalinin düşünüldüğü skandala ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, “Az sayıda sahte hesabı yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık” ifadeleri kullanıldı.
Birkaç gün önce dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın toplumsal olaylar üzerindeki etkisini gündeme getirerek sahte hesaplara mavi tik verdiğini gündeme gelmişti. Haberlerin ardından Twitter bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.
Sahte hesapları onayladılar
Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların mavi tik almasını belli şartlarla sağlıyor. Ancak, bazı hesaplarda ayrımcılık yapıldığı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya platformu, 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde oluşturulan ve hiçbir tweet atılmayan 1200 civarında bot hesaba onay verdi. Yapılan araştırmalarda ise hesapların mavi tik şartlarını taşımadığı, Twitter'ın sunduğu kriterlere uymadığı ortaya çıkmıştı.
Provokasyon ihtimali
Gezi Parki olayları, Boğaziçi provokasyonu gibi son yıllarda Türkiye'deki hükümete karşı tavrı bilinen Twitter'ın böyle bir hamle yapması akıllara Türkiye’de yeni bir provokasyon hazırlığı ihtimalini getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne birkaç gün kala, 2023 seçimlerine gidilen yolda yapılan bu skandal kafalarda soru işareti oluşturdu.
Twitter'dan şaka gibi savunma
Bu skandalın gündeme gelmesinin ardından Twitter, bir açıklama yaptı. Provokasyon hazırlığı ihtimalinin düşünüldüğü skandala ilişkin Twitter, “Az sayıda sahte hesabı yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık” açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Twitter, altı doğrulanmış hesaptan beşini askıya aldı. Altıncı hesap ise kendi profilini devre dışı bırakmış gibi görünüyor.