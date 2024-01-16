Gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Kılıçdaroğlu parti kurabilir'

TV 100 canlı yayınında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, gündeme bomba gibi düşen bir kulis bilgisi paylaştı.

Sinan Burhan Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakıyla koltuğundan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti kurabileceğini söyledi.

Burhan şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir bilgi; CHP’de 31 Mart sonrasında beklenen siyasi değişim tartışmalarını bir kenara koyalım, eğer Ekrem İmamoğlu’nun ağırlığı artarsa şöyle bir tartışma daha var: Ekrem İmamoğlu partiyi sağcılaştırdı, liberal hale getirdi. Partinin omurgasını ve ilkesini aşındırdı. Dolayısıyla da milletvekilliği listelerini hazırlayan zaten sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde meclisin en büyük ikinci partisi haline getirebilecek yeni bir parti kurulabilir.