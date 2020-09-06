Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için her türlü oyuna baş vuran sol kesim, gayeleri uğruna dikkat çeken hamlelerde bulunuyor. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasıyla başlayan ve eski Şişli Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün de yeni sol parti kuracağı söylentileriyle devam eden iddialara bir yenisi daha eklendi. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyerek adeta meydan okuyan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni bir parti kuracağı öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, PKK iltisaklı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni bir sol parti kuracağını ileri sürdü. Övür, “HDP’nin içi kaynıyor” diye ekledi.

HDP’nin içinde “yüksek derecede kaynama” olduğunu vurgulayan Mahut Övür, parti içinde kırılma olma ihtimalinin yüksel olduğunu da ekledi. Ünlü gazeteci, partide bir değil birden fazla fay hattı olduğunu söyledi. Sabah yazarı, “Müthiş bir enerji birikmiş durumda” dedi.

Hem Kandil ve Öcalan arasında, hem de Selahattin Demirtaş ile Öcalan arasında gerilim olduğunu açıklayan Övür, diğer tarafta Irak Kürdistan Demokrat Parti ile PKK arasında gerilim olduğunun altını çizdi. Mahmut Övür ayrıca, terör örgütü PKK’nın ABD aparatı olarak bölgede görev almasının başlı başına derin bir tartışmaya neden olduğunu ekledi.

Selahattin Demirtaş’ın özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmasının Kürt siyasi kadroları için öncelik olmadığını vurgulayan Mahmut Övür, Demirtaş’ın bu çalışmalarının sol medya ve sol partilere yakın durmak için yeni bir hazırlık olarak yorumlandığını ifade etti.

Mahmut Övür, HDP içinde büyük gerilim olduğunu söyledi. Bu gerilimlerden birinin sebebinin toplumda hiçbir karşılığı olmayan Türk solcularının parti içinde yetki almaları olduğunu söyledi. İkinci gerilime sebep olarak ise Övür, Selahattin Demirtaş’ın son dönemde sık sık siyasi mesajlar vermiş olmasını gerekçe gösterdi.

HDP’li Kürt siyasetçilere göre Selahattin Demirtaş’ın en önemli hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşıtlık olduğunu ekleyen Mahmut Övür, ismini vermediği bir HDP’linin şunları söylediğini ileri sürdü:

“Demirtaş hala 'Seni başkan yaptırmayacağız' ruh hali içinde. Şöyle bir noktaya gelmiş, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' Tıpkı CHP, sol liberaller ve FETÖ gibi.

Bu düşünce nedeniyle Demirtaş'ın Türk soluyla birlikte yeni bir parti kurması ihtimali var. Kurulursa kimse şaşırmasın. ”

Mahmut Övür, HDP içinde derin fay hatları olduğunun altını çizerek, o hatların biri kırılsa bile hiçbirinin silahları susturacak ve siyaseti ön plana çıkaracak kadar sivil enerjiye sahip olamadığını söyledi. Övür, o enerjinin yalnızca Diyarbakır’da evlatları için önet tutan acılı ailelerde olduğunu belirtti. Buna karşın, Diyarbakır aileleri içinde de “ne yazık ki” bunu görecek kadar feraset sahibi bir siyasi aktör olmadığını savundu.