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GÜNDEM ÖZETİNE EK

24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:44
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Yusufeli ilçesini ziyaret edecek, Güneysu ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Rize Belediyesine yapacağı ziyaretin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Rize/12.00/16.00/18.00/19.00)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:44
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. GÜNDEM ÖZETİNE EK

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