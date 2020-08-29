GÜNDEM ÖZETİNE EK
2020-08-29 00:18:30 -
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.30)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.30)
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