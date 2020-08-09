GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/16.00/18.00)
Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır? Masterchef Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi, malzemeleri
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/16.00/18.00)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23