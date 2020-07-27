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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-07-27 02:05:25 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek.

(ANKARA/13.00/15.00)

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