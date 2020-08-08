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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:01:12 -
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2020


Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek. Patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

(Beyrut)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, genel merkezde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00/12.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak ve Kütahya'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Gediz-Abide Yolu şantiyesi ile Tavşanlı-Domaniç yolunda incelemelerde bulunacak.

(Uşak-Kütahya/09.00-19.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Fenerbahçe futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Kovid-19 testlerinden geçecek sarı-lacivertli ekip, ardından ilk idmanına çıkacak.

(İstanbul/15.30-17.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları oynanacak.

(Barselona/Münih/22.00)


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