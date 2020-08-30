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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:00:37 -
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenecek törene ve Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek tebrikleri kabul programına katılacak.

(Ankara/11.00/12.30)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katılacak.

(Kütahya/10.30-17.10)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi harp okulları diploma ve sancak devri törenine iştirak edecek.

(Ankara/17.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Karadağ'da genel seçim yapılacak.

(Podgorica)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile Sivas'ta yapacağı maç için Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları Caddebostan açıklarında sona erecek.

(İstanbul/12.00)

4- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Stavelot/16.10)

5- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları karşılaşacak.

(San Sebastian/21.00)


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