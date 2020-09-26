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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:00:27 -
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 3. haftasına Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa, Göztepe-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Hatay/İzmir/16.00/Trabzon/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor-İstanbulspor, Akhisarspor-Balıkesirspor, Bursaspor-Giresunspor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Manisa/Bursa/19.00)

3- Futbolda Misli.com 2. ve 3. Liglerde 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor, Galatasaray-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları-Kuzey Boru, Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş, Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.00/Çanakkale/14.00/Ankara/Aydın/15.00/Bursa/19.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ilk haftanın 5 maçı oynanacak.

7- CEV 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, Çekya'da başlayacak. Türk Milli Takımı, 2. Grup'taki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Brno/16.00)

8- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sürecek.

(İzmir/10.00)

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