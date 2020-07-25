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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-07-25 00:01:58 -
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da başlayacak.

(Ankara/10.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın Valiliğini ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Teşkilatı ziyaretinin ardından Söke ve Nazilli'de incelemelerde bulunacak.

(Aydın/11.00-17.30)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, REKA Bitkisel Yağları Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, "Tekirdağ Söz Sizde" başlıklı sektör toplantısına katılacak, Şarköy ve Malkara'da çiftçilerle buluşacak, Robotik Süt Sağım Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Hayrabolu'da çiftçilerle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/09.30-17.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği-Beşiktaş, Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Ankara/Denizli/Konya/Kayseri/Malatya/İstanbul/21.00)

2- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)


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