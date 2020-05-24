GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazında hutbe irat edecek.

(Ankara/06.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





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