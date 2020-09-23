GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da yapılacak İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya’dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı’nın tanıtımını Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilecek törenle yapacak.

(Ankara/12.30)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/ 10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmeleri takip ediliyor.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi'nde düzenlenecek "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split ile perşembe günü yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/17.00)

3- Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Rio Ave ile yapacakları maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(İstanbul/16.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maç haftası, 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi, tek maçla başlayacak.

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Sistem9 Yeşilyurt-Çan Gençlik Kalespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta mücadelesi Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart-Haliliye Belediyespor, Altekma-Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Artvin/13.00/Ankara/İzmir/15.00/Afyonkarahisar/Yozgat/16.00/İstanbul/16.30)

8- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "yol yarışı" etabıyla sona erecek.

(Sakarya/09.30)





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