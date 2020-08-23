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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-23 00:00:59 -
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Savunma Sanayi tarafından üretilen "Yeni Deniz Sistemlerinin Teslim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) 

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı başlatacak.

(İstanbul/10.00)

2- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

***

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