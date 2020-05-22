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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:00:48 -
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- TOBB nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


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