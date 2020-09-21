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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:00:28 -
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)


EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'i de içeren konuları görüşmek üzere toplanacak.

(Brüksel)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugünden itibaren başlatılacak.


SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftası, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor-Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.

(Adana/Samsun/19.00)


***

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