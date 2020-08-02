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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-02 00:00:23 -
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)



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