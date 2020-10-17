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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:00:27 -
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'da çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak.

(Erzincan/12.00-18.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havaalanı 2. pistte inceleme yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Elazığ Havaalanından Atatürk Havalimanına seyahat edecek.

(Elazığ/10.00-16.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.  

(Lefkoşa)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izlenecek.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip edilecek.   

(Ankara/Atina/Lefkoşa)  


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftası Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.

(Rize/13.30/Kayseri/Konya/16.00/Trabzon/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 5. haftası Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor, Yılport Samsunspor-İstanbulspor, Adanaspor-Altınordu ve Altay-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Balıkesir/Samsun/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00)

3- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 5. haftasında 1. Grup'ta 2 maç, 2. Grup'ta tüm müsabakalar, 3. Grup'ta 6 karşılaşma ve 4. Grup'ta 7 maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Muğla/15.15/Bursa/17.30/İzmir/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor, Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.00/İstanbul/Adana/14.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası PTT-Karayolları, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt-İlbank, Sarıyer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/13.00/15.30/17.00/18.30/20.00

7- Milli atletlerin de katılacağı Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, kadınlar ve erkeklerde Polonya'da yapılacak.

(Gdynia/12.00/13.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 4 maç oynanacak.

9- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak; ilk haftanın maçlarından 5'i yapılacak.


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