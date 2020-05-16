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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:01:59 -
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

(Çanakkale/15.00)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***


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