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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-15 00:00:56 -
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Trablus) 


GÜNCEL

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Galata Kulesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu, Manchester City-Olympique Lyon maçıyla tamamlanacak.

(Lizbon/22.00)


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