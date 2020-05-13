GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/15.00/17.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2019 yılı doğum istatistikleri ile mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





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