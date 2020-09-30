GÜNDEM / 30 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Almanya'da düzenlenecek Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derviş Ali Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda perşembe günü İskoçya ekibi Rangers ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Ibrox Stadyumu’nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını statta yapacak.



(Glasgow/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonunun belirleneceği 8'li final organizasyonu Yunanistan'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, çeyrek finalde Fransa ekibi JDA Dijon ile karşı karşıya gelecek.



(Atina/21.30) (Fotoğraflı)

4- Bahçeşehir Koleji, Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg en Bresse takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi 3 maçla tamamlanacak.

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor-Halkbank ve Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.



(Yozgat/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe Opet-Çan Gençlik Kalespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- RÖPORTAJ- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, uzaktan eğitimle ilgili soruları yanıtladı:

- "Şu anda EBA'ya ilişkin bir sorun yoktur, işlevini etkili bir biçimde yerine getirmektedir. Fakat bu durum ileride de hiç sorun olmayacağı anlamına gelmez. Yaşayan sistemler entropi üretirler"



- "Daha önceki dönemde canlı ders uygulamaları için oluşturulan 40 bin canlı ders kapasitesinin yarısı bile kullanılmamışken, bu dönemde kapasite 1 milyonu aştığı halde sistem 'zaman zaman' zorlanmaktadır"



- "Tabii ki MEB'in inisiyatifi dışında, internet sağlayıcı firmaların altyapılarından ve aşırı yüklenmeden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanabilir. Aktif olarak kullanıldığında sistem olağanüstü bir yük üstlenmekte hatta milyarları aşan tıklanma sayısı ile dünyada en çok tıklanan sistemlerden biri durumuna gelmektedir"



- "EBA üzerinden bireyselleştirilmiş bir destek hizmeti sunduğumuzu, her öğrencinin istediği öğretmeni seçerek istediği konuyu tekrar tekrar dinleme imkanına sahip olduğunu, hızla bireyselleştirilmiş bir eğitime doğru gittiğimizi söyleyebilirim"



- "Kitaplardan ıslık çalmayı öğrenemezsiniz. Beceri eğitimi 'ortam' gerektirir. Bir kısım beceriler grup içinde öğrenilir. Fakat uzaktan eğitim, okul içinde yapılan eğitimi destekleyebilir"



- "İhtiyaç olduğu durumlarda uzaktan eğitim olanaklarından yararlanılabilir ve yararlanacağız. Normal zamanda da EBA TV ve EBA altyapısı çok farklı eğitimlerle öğrencilere destek olmaya devam edecek"



(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Yeni dönemde işsizliğe "esnek" çözüm

- Yeni Ekonomi Programı kapsamında Kovid-19 salgını ve sonrası dönemde istihdam ile ilgili önemli politika ve tedbirler dikkati çekti

- Kovid-19 salgını sonrası gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve iş gücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi uygulamaya alınacak

- Esnek çalışma modelleri ile 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için tedbirler alınacak

- 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek, 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkan sağlayacak düzenleme ile gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)



3- Denizli'de 9 milyon öncesine tarihlenen karıncayiyen ve fil fosilleri bulundu

- Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yapılan yüzey araştırmalarında Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 9 milyon yıl önce yaşadığı değerlendirilen fil ve karıncayiyen fosillerine rastlandı



- MAKÜ Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek:



- "Bu yıl çok önemli bir keşif yaparak Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş bir hortumlu memeli fosili keşfettik"



- "Özellikle karıncayiyen fosili, Türkiye'de çok az rastlanan bir hayvan olması bakımından çok büyük önem taşımakta"



(Mustafa Değirmencioğlu/Denizli)





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