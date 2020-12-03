GÜNDEM / 3 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı" ile Sıhhiye'deki "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni"ne katılacak.

- Açılışta TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alacak.

(Ankara/13.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yakın ekibinde çalışan ve dün vefat eden polis memuru Hasan Anayurdu’nun Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saraycık köyünde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(Çankırı/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle video konferans yöntemiyle görüşecek, EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış Programı'na video konferans aracılığıyla katılacak.

(Ankara/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle 13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video bağlantıyla katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, ölümünün 1. yılında anılacak.

(Ordu/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak.

- Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımını Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek.

(Sivas/20.55) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00) (Fotoğraflı)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Spor Salonu'nda Polonya'nın Arka Gdynia takımıyla karşılaşacak, Çekya ekibi USK Prag, Fransa'dan ASVEL Feminin ile mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

4- Futbolda Misli.com 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları yapılacak, 3. Lig'de 12. hafta 4. Grup karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Ulaşım ve haberleşmede "engeller" kalktı, hizmet kolaylaştı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

- "Tren bileti alınmasından trene ulaşılmasına, rahat bir şekilde yolculuktan seyahatin sonlanmasına kadar tüm süreçler, 'Engelsiz Ulaşım' hedefi kapsamında engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlanmakta ve gerekli destek sağlanmaktadır"

- "Trenlerde bu yıl 280 bin engelli vatandaşımız seyahat etti. Turuncu Masa hizmetinin başlatıldığı 3 Aralık 2019'dan bugüne kadar ise yaklaşık 8 bin engelli ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız bundan faydalandı"

- "Engelsiz.PttAVM.com Projesi, işitme engelli vatandaşlara özel hizmet verebilmek için PttAVM.com tarafından geliştirildi. Projeyle Engelsiz.PttAVM.com üzerinden işitme engelli vatandaşlarımıza ürünler, alışveriş ve diğer soruları hakkında özel hizmet veren müşteri destek hizmeti sunuluyor"

- "Akıllı telefon uygulamalarında engellilerin ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınmasının sağlanması ve engelli tasarımcılar tarafından geliştirilen, kullanılan yazılım ve tasarımların öncelikli olarak değerlendirilmesi konusunda operatörlere yükümlülük getirildi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kovid-19'a ikinci kez yakalananlarda tablo ağır seyredebilir

- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı:

- "Hasta ilk seferde Kovid-19'u çok hafif geçiriyorsa ikinci seferde de hafif geçirebiliyor. İlkinde hastaneye yattıysa bu sefer yoğun bakıma yatma ihtiyacı olabiliyor, özellikle geriatrik denilen ileri yaş hastalarda"

- "İkinci kez hastalığı geçirince pıhtı atmaya eğilimi varsa küçük pıhtılar atarak organ hasarı daha fazla oluyor"

- "Özellikle genç nüfus, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmiyorsa yoğun çalışma şartlarına sahipse bağışıklık sistemi baskılandığı için bir yaşlıya göre daha ağır şekilde kliniklerimize gelebiliyor"

- "Risk skalamız değişti. Önceden yaş aralıkları vardı şu anda o aralıklar daha da açıldı"

(Duygu Yener/Ankara)

3- Afetlerde elektrik şebekesi uzaktan yönetilebilecek

- Dünyada ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek hizmete alınan Mobil SCADA merkeziyle doğal afet, salgın hastalık veya terör saldırısı gibi kriz durumlarında, elektrik dağıtım şebekesinin uzaktan kontrolü sağlanabilecek

- Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar:

- "Elektrik dağıtım işinin en önemli operasyonlarından olan komuta ve kontrol görevinin, lokasyondan bağımsız Mobil SCADA ile uzaktan icra edilebilmesi alt yapı sistemleri için devrim niteliğinde"

- "Dünyada ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilen ve devreye alınan Mobil SCADA Acil Kontrol Merkezi ile tüm müşterilerimize kesintisiz enerji sağlamak için çalışıyoruz"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/ Ankara)













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