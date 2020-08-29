GÜNDEM / 29 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.



(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)





GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR



1- İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Federasyon Kupası sahibi Arsenal, Wembley Stadı'nda Community Shield mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



(Londra/18.30)

2- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları, İstanbul Boğazı'nda başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Boğaziçi Üniversitesi, aşı maratonunda hedefe emin adımlarla ilerliyor

- Kovid-19 aşısı geliştirmek için dünyada bilim insanları yoğun çalışma sürdürürken, Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibi, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarı'nda yürüttüğü aşı çalışmalarında hayvan deneyi aşamasına geçti ve aşı prototipini farelere uyguladı

- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören:

- "Faz-1'e giderken, insan deneyine başlamadan önceki adımları tek tek yerine getiriyoruz ki herkes bize güvensin, sağlam adımlarla ilerlediğimizi görsün. Çok hevesle, heyecanla genç arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz"

- "Bu seneyi klinik öncesi çalışmalarla bitireceğimizi öngörüyoruz. Faz-1 deneyini ocak-şubat gibi yapabilirsek bizim için başarı olacak. Verdiğimiz proje 12 aylıktı, nisanda başladı ve nisanda hayvan deneylerini bitirmeyi planlıyorduk. 2-3 ay öncesinden bitirebilirsek bu, bizim için sevinç kaynağı olacak"

- "Yurt dışından büyük şirketler daha önce bilinen teknolojilerle daha hızlı yol aldı, bazı şirketler canlı virüs deneyini ACE-2 farede veya maymunda yapmadan insanda yapmaya başladı. İnsana başlayınca yanında da maymun deneyini yaptılar, o yüzden bizden 3-4 ay önce gidiyorlar. Bu bir süreç ve uzun yarış, önce sprint atanlar mı kazanacak maratonun devamını getirenler mi kazanacak hep beraber görmüş olacağız"

(Andaç Hongur/İstanbul)

2- Orman yangınlarının yüzde 84'ünün sebebi ihmal veya dikkatsizlik

- Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

- "Türkiye'de orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'ı insan kaynaklı, yüzde 10'u doğal sebepler. Bu yüzde 90'lık oranın içerisinde yüzde 6'sı kasıtlı yangın çıkarma, yüzde 84'ü ihmal veya dikkatsizlik"

- "Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Yangınların başlangıç noktası bir kıvılcım, bir kibrit çöpü veya çakmak kıvılcımı. Her şey bir kıvılcımla başlar. O kıvılcımı çıkarmak ya da bir fidan dikmek elimizde. Vatandaşlarımız, en ufak ihmallerinin büyük felaketlere neden olabileceğini asla akıllarından çıkarmamalı"

(Mustafa Ünal Uysal/Adana)

3- Otizmli müzik dehası eğitimi için şans istiyor

- Bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, söz yazıp beste yapan, performansıyla Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan 20 yaşındaki Yıldırım Beyazıt Yakar, duyduğu sesleri anında notaya dökebiliyor, bağlamanın yanı sıra çok sayıda enstrüman da çalabiliyor

- Açık lisede kayıtlıyken güzel sanatlar lisesine gidebileceğini öğrenen ancak yaş sınırına takılan Yakar, yetenek sınavlarına başvurabilmek için yetkililerden destek bekliyor

- Yakar: "Ben otizmli bir gencim ama bu bir engel değil asla. Olanak sağlanırsa engeller ortadan kalkacak. Hem benim için hem de tüm engelli özellikle de otizmli kardeşlerim için"

(Burcu Çalık/Ankara)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.