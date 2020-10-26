GÜNDEM / 26 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.

İki lider, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'ndan "Karaelmas Ekspresi" ile Karabük'e hareket edecek, Kalecik ilçesinde kütüphane ve kültür merkezi açılışı gerçekleştirecek, Çankırı ve Çerkeş ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Ankara/Çankırı/Karabük/09.00-19.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.

- Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Byauzakovich Yermekbayev ile görüşecek, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek ve yerel yöneticilerle değerlendirme toplantısı yapacak.



(İstanbul/14:30) (Fotoğraflı-Görüntülü)









EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak, Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışmalarını inceleyecek.



(Denizli/11.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek ve hızlı tren istasyonunu inceleyecek.



(Afyonkarahisar/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların insani amaçlarla durdurulması için varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari'de Valiliği, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Hakkari Stadı ve kayak merkezinde inceleme yapacak, Rafting Yarışları açılış töreni ile Gençlerle Buluşma programına katılacak.



(Hakkari/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2 - Süper Lig'in 6. haftası Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.



(Sivas/Denizli/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3 - TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Beypiliç Boluspor-Menemenspor, Akhisarspor-Bursaspor maçlarıyla sona erecek.



(Bolu/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)



4 - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasının son maçında Beşiktaş ile Anadolu Efes, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da kampa girecek.





ÖZEL HABER

1- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok"

- Gaziantep'te Kovid-19 hastalığını atlatan 10 yaşındaki Yusuf Alperen Altunbaş ve 24 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emre Altunbaş, Kovid-19'a karşı çocuk ve gençlerin de çok dikkat etmesi gerektiğini anlattı

- Yusuf Alperen Altunbaş:



- "Çocuklar kolay atlatıyor diye bir şey yok, herkes kolay da zor da atlatabilir. Bu hastalığın yaşı, başı yok. Herkesin maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerekir. Anne ve babalar çocuklarınıza dikkat edin, çocuklarınızı maske takmaya zorlayın ve sizler de takın"



(Rıdvan Korkulutaş/Gaziantep)

2- Şehirlerin otopark sorununa "dijital değnekçi" teknolojisi geliyor

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "Dijital Değnekçiler" ekibi, kullanılmadığı zamanlarda kişisel park yerlerinin diğer araç sürücülerinin kullanımına açılmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi

- Teknolojiyle, park yeri sahibi kendi alanını kullanıma açacak, diğer araç sürücüleri de mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırabilecek

- Sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu kazandırmayı amaçlayan uygulamayla kişisel park yeri sahipleri ile apartmanlara ek gelir de sağlanabilecek

- Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Abdullah Bülbül:

- "Proje ile şehirlerdeki trafiğin yüzde 20'sini oluşturan park probleminin çözülerek trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)













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