GÜNDEM / 25 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valiliğini ziyaretinin ardından il değerlendirme toplantısına katılacak, alan incelemeleri yapacak, Şırnak Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Şırnak/11.15/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/10.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Zigana Tüneli şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/10.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne, Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve Sanayi Mektebi Açılış Programı'na katılacak. Bakan Varank ardından, Adıyamanlı Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.45/11.30/Adıyaman/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, ikinci gün etkinlikleriyle devam edecek.

(Gaziantep/09.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi'nin temel atma törenine iştirak edecek, açılışını yapacağı Orhan Gazi Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irat edecek. Erbaş, Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nin temel atma törenine ve Hacı Zehra Yazaroğlu Camisi'nin açılışına da katılacak.

(Sakarya/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anılacak.

(Kırşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de sezonun 3. hafta mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. hafta, Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00)

5- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 2. haftası, 1. Grup'ta Çankaya Futbol Kulübü-Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Grup'ta ise Karşıyaka-Esenler Erokspor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/15.30/İzmir/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın ilk maçında PTT ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Gökbey helikopteri yerli motorla buluşuyor

- TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı:

- "Bu sene sonu itibarıyla ilk yerli motorumuzu Gökbey helikopterimize entegre etmeye başlayacağız. Ön prototip diyeceğimiz, helikopter üzerine yerleştirme açısından önemli olan motor prototiplerini alacağız"



- "Bu yıl itibarıyla da Atak'ın yeni bir versiyonunu devreye soktuk. Onun da teslimat ve kabul çalışmaları devam etmekte. Böylelikle Atak helikopterimiz değişik konfigürasyonlarda ve amaçlarla kullanılabilecek hale geldi"



- "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Programı'nda ise ön tasarım aşamasına geldik. Helikopterimiz dünyada bu klastaki bilinen helikopterlerden daha üstün özelliklere sahip olacak. 10 tonluk yeni nesil bir Atak helikopteri tasarlıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Gaziantep)



2- Önündeki engeller kaldırıldı, "otizmli müzik dehası" güzel sanatları birincilikle kazandı



- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un eğitim engeli kaldırılarak güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına alınması için devreye girdiği otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazandı



- Kendisine imkan tanıyanlara karşılığı başarısıyla veren 20 yaşındaki otizmli müzik dehası, özel gereksinimli çocukların fırsat verildiğinde nelerin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi



- Yıldırım Beyazıt Yakar:



- "Bana inanan, güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. İçimden hep 'bunu başarabilirsin, asla vazgeçme' dedim. Çalıştım, çabaladım ve sonunda başardım"



- "İçimdeki yangın söndü, ferahlık geldi. Çok istemiştim, hayal etmiştim. O derece mutluyum"



(Burcu Çalık/Ankara)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok hafife alıyorduk"

- Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsü yenen ancak aynı hastalıktan babasını, babaannesi, amcasını ve dayısını kaybeden 50 yaşındaki hastane çalışanı Ahmet İlhan:

- "Bu süreçte hastalıkla mücadele ederken sevenlerimi de kaybettim. Benim için bir yıkım oldu. Allah bu hastalığı düşmanımın başına getirmesin"

- "Salgını çok hafife alıyorduk. Ben bu süreçte ölüm noktasında kadar geldim. Süreci çok ağır geçirdim. Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın gayretiyle ayakta kalabildim"

(Yasin Dikme/Şanlıurfa)









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