GÜNDEM / 24 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

- Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılınacak.

- Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılı sanayi ürün istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor-Tuzlaspor ve Manisa FK-Sancaktepe FK maçları yapılacak.

(Antalya/20.00/22.00)





ÖZEL HABER

1- Turizmciler, "Kurban Bayramı"nın hareketli geçmesini bekliyor

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:



- "Kurban Bayramı ile ilgili talepler devam ediyor, önümüzdeki hafta daha fazla rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Bayram hareketli geçecek"



- Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili:



- "Kurban Bayramı'nda açık olan tesislerimizde yüksek doluluk bekliyoruz"



- TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal:



- "Konaklamalı teknelerde yüzde 100 doluluk var. Bayramda yerli turist yoğunluğu bekliyoruz"



(Antalya/Muğla)



2- Siyah incir ihracatında hedef 60 milyon dolar

- Hasadına 29 Temmuz'da, ihracatına 30 Temmuz'da başlanacak siyah incirde verim ve kalite ihracatçıyı sevindirdi

- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

- "Siyah incir ihracatında 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.







