GÜNDEM / 24 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya gelecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını" konulu panele katılacak, 81 il temsilcisi öğretmenlerle video konferans ile buluşacak.

(Ankara/09.00/10.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından inşasına başlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

(Elazığ/11.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2 - TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan’da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin protokol imzalayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

(Manchester/23.00) (Fotoğraflı)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turu müsabakaları başlayacak.

- Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u, Yukatel Denizlispor, Turgutluspor'u, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u, Fenerbahçe de Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/13.00/Denizli/15.00/İstanbul/17.00/21.00) (Fotoğraflı)

- Kupada TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor Kahramanmaraşspor'la, Ankaraspor Muğlaspor'la, Giresunspor Niğde Anadolu FK'yle, Adanaspor Sakaryaspor'la ve Bursaspor Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

(Bolu/Ankara/Giresun/14.30/Adana/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 6. haftadan ertelenen Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Grup'ta 8. haftadan ertelenen Karşıyaka-Arhavispor karşılaşmaları oynanacak.

(Trabzon/İzmir/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda 2020-2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk ayak maçları Bulgaristan'da başlayacak. Ligde mücadele eden Türk takımlarından VakıfBank, ilk maçında Polonya'nın LKS Commercecon takımıyla karşılaşacak.

(Filibe/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol ve Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.00/Tokat/17.30) (Fotoğraflı)

7- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Fransa'nın Montpellier takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Montpellier/22.45) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor-Muratpaşa Belediyespor maçı yapılacak.

(Elazığ/13.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Şiddetle mücadelede 700 bini aşkın kişiye destek verildi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesiyle faaliyete geçirilen Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) son 7 yılda, 595 bin 182'si kadın, 46 bin 831'i erkek ve 90 bin 41'i çocuk olmak üzere toplam 732 bin 54 kişiye destek sağladı

- Bakanlık, bugüne kadar kadın ve çocukların bulunduğu 40 binden fazla mağdura hizmet sunan kadın konukevlerinde de yeni bir projeyi hayata geçirecek

- Proje kapsamında anneleriyle kadın konukevlerinde bulunan çocuklar için yeni psikososyal destek uygulamaları başlatılacak

- Ayrıca kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlar için 10 ilde uygulanan İŞKUR'un "İş Kulübü" eğitimleri, tüm kadın konukevlerinde yaygınlaştırılacak

(Burcu Çalık/Ankara)

2-"Aybüke öğretmen"in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'da yapımı tamamlanan 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern halk kütüphanesine 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verildi

- Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı:

- "Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur"

(İbrahim Toprak/Batman)

3- "Ekonomide yeni dönem" Türk varlıklarını daha da cazip hale getirdi

- Küresel piyasalarda negatif getirili tahvil miktarının 17,5 trilyon dolarla tüm zamanların zirvesinde bulunduğu bir dönemde ekonomi yönetimince atılan adımların Türk lirası varlıklara talebi artırdığını kaydeden analistler, Türkiye'nin son faiz artışıyla birlikte pozitif reel faiz veren pozisyonun küresel bazda portföy yatırımlarını çekmesinde önemli bir etken olacağını dile getirdi

- Analistler, Türk lirasının özellikle carry trade fırsatı arayan yatırımcılar için öne çıktığını ve 6 Kasım'dan bu yana yüzde 10,25'lik getirisiyle gelişen ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen para birimi olduğunu ifade etti

- İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu:

- "Ülkeye ait risk priminde düşüş olması hemen yabancıları harekete geçirdi. Çünkü yabancı şu anda Türkiye’de artık kur riski bir süre olmayabilir diye düşünmeye başladı"

- Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge:

- "Merkez Bankasının faiz artırımı sonrası kurda bir miktar düşen oynaklık ve Türk lirasındaki değer kazancıyla önümüzdeki süreçte bankalar bir miktar daha ilgi görecektir"

(Murat Aslan/İstanbul)

















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