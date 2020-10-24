GÜNDEM / 24 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/13.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.



(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.



(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL



1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzu temel atma, Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula yaptırılan spor salonlarının toplu açılış ve Konya 2021 Genel Koordinatörlük Hizmet Binası'nın açılış törenleri ile Konya 2021 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katılacak.



(Konya/13.30-16.20) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Süper Lig'in 6. haftasına Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Frapot TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.



(Gaziantep/16.00/Erzurum/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- TFF 1. Lig'in 7. haftası Ümraniyespor-Altınordu, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.30/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)



4- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. haftadan ertelenen Bayburt Özel İdare-Elazığspor, 2. haftadan ertelenen Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçları yapılacak.



(Bayburt/Kırşehir/14.00)



5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen ve Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.



(Bursa/13.00/Afyonkarahisar/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ ve İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.



(Ankara/14.00/16.00/Adana/14.00/İstanbul/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)



7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sarıyer Belediyespor, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT maçları yapılacak.



(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.30/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)



8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası iki maçla sona erecek. (Fotoğraflı)



9- Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.



(İstanbul/10.30/13.30)



10- Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, kadın ve erkeklerde 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yapılacak.



(Denizli/10.30-12.10) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap

- İl sağlık müdürlükleri denetim birimleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde aykırılık tespiti halinde uygulanacak yaptırımlarda bir standart ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla hazırlanan "Sağlık Hizmetlerinde Denetim" kitabı e-kitap olarak erişime açıldı



- Rehber kitapta, denetim türleri, yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sunulan sağlık hizmetlerinin denetimleri, denetimlerin sıklığı ve kimler tarafından gerçekleştirileceği ile uygulanacak yaptırımlar yer alıyor



(Duygu Yener/Ankara)





2- Türk araştırmacılar, Tunç Çağı'ndan kalma "su altı hazinesi"ni keşfetti

- "Türkiye Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Muğla Bozburun açıklarında Koca Piri Reis Araştırma Gemisi ile çalışan Türk bilim insanları, su altında Tunç Çağı'ndan kalma liman izleriyle yaklaşık 4 bin yıllık yüzlerce tarihi esere ulaştı



- Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş:



- "Bölgede zaman durmuş, tıpkı bir batıktaki gibi liman kalıntısı zamanı saklamış. Tunç Çağı'nda Girit-Minos ve Anadolu ilişkisini gösterebilecek bir buluntu haline gelmiş"



(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)





3- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz"



- Sivas Numune Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yapan ve Kovid-19'u yenen doktor Oğuz Gündoğdu:



- "Kovid-19 yoğun bakım hastalarında en önemli özellik bilinçlerinin açık olması. Tabi bu durumlar bizi bazen duygusal olarak da etkiliyor. Bilinci açık bir Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz"



- Kovid-19'la mücadele ederken kendisi, doktor eşi ve çocuğu da hastalığa yakalanan doktor Ahmet Şeyhanlı:



- "Hastalandığımda ve hastalığı eşimle çocuğuma bulaştırdığımda vicdanen beni en çok rahatlatan şey, keyfi bir iş sonrası bana bulaştı ihtimalinin hiç olmaması. Yani keyfi olarak bir düğün salonuna gitmedim, arkadaşlarımla herhangi bir ortamda bulunmadım. İşin doğası olarak bize bulaştı, bu vicdan rahatlığı insanı pozitif yönde etkiliyor"



(Serhat Zafer/Sivas)









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