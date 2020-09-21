GÜNDEM / 21 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'i de içeren konuları görüşmek üzere toplanacak.

(Brüksel)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.



(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugünden itibaren başlatılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftası, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçıyla tamamlanacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor-Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.



(Adana/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu

- Bu yıl ağustos sonu itibarıyla tüketici hakem heyetlerine gelen 375 bin 739 başvurudan 311 bin 873'ü incelenerek karara bağlandı- Başvurularda en çok 33 bin 427 ile cep telefonu, 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti konuları yer aldı- Tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Otomotiv sektöründen 8 ayda 5,5 milyar dolarlık "parça" ihracatı

- Türkiye otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otomotiv yan sanayi" dış satımı, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 535 milyon 46 bin dolar oldu

- Yılın 8 ayında 193 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör temsilcileri, ürünlerin yaklaşık yüzde 22'sini Almanya'ya gönderdi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)









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