GÜNDEM / 13 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2019 yılı doğum istatistikleri ile mart ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için düzenlenecek anma programı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda katılımla ve sosyal mesafe gözetilerek yapılacak.

(Manisa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

- "Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu’na kuruldu"

- "Aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde 1200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıktı"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

- Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında en çok Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde azalttı



- Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta yüzde 44, Bağcılar'da ve Fatih'te yüzde 43, Sarıyer'de yüzde 41 azaldı



- İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:



- "İnsanlar nisan ayında genelde evden çıkmadı. Zaten alınan önlemler kapsamında nisan ayında bir çok gün sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanların evde kalması İstanbul'da hava kirliliğini azalttı"



(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Türk ihracatçısı 210 milyon dolarlık "Tayland elma pazarı"na giriyor

- Tayland hükümetinin Türkiye'den gönderilecek elmaya giriş izni vermesi meyve ihracatçısını heyecanlandırdı

- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

- "Tayland yılda 210 milyon dolarlık elma ithal eden bir ülke. Elma ile başlayan sürecin başka ürünlerde de devam edeceğini umuyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)













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