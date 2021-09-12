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Sağlık Günde üç porsiyon kepekli tahıl tüketirseniz bakın ne oluyor!
Sağlık

Günde üç porsiyon kepekli tahıl tüketirseniz bakın ne oluyor!

ABD'de 18 yıl boyunca 3 bin aşkın kişi üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi veya esmer pirinç gibi yiyecekleri tüketmenin kalp hastalığına karşı koruma sağladığını buldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 16:30:00 -
Günde üç porsiyon kepekli tahıl tüketirseniz bakın ne oluyor!

Günde en az üç porsiyon kepekli tahıl yiyenlerin bel ölçüsü, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinde, diğerlerine göre belirgin düşüşler yaşandığı keşfedildi.

Yeni bir araştırma, günde üç porsiyon kepekli tahıl içeren besinleri tüketmenin, bel ölçüsünü, kan basıncını ve kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

ABD’de yer alan Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından orta ila yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi veya kahverengi pirinç gibi yiyecekleri yemenin de kalp hastalığına karşı koruma sağlayabileceğini buldu.

Günde en az üç porsiyon kepekli tahıl yiyenler, her gün yarım porsiyondan daha az tüketenlere kıyasla bel ölçüsü, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinde daha küçük artışlara sahipti.

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