Günde bir bardak domates suyu bakın hangi hastalığa karşı koruyor!

Doğru ve dengeli beslenmek sağlıklı bir bedenin ipucudur. Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar her şeyin hazırını kullanma eğiliminde. Paket ürünler, hazır yemekler ise sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bilinçsiz beslenme beraberinde kalp, damar hastalıklarını getiriyor. Peki, sağlıklı beslenmek hayatınızı nasıl değiştirir?

Domatesi eksik etmemek önemli

Öncelikle hayatımızdan hazır ürünleri çıkarıp atacağız. Günlük beslenmemize ölçülü olarak sebze, meyve ve sağlıklı tohumları eklemeyiz. Antioksidan yönünden son derece yararlı olan domatesi de mevsiminde sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

İşte, domates suyunun faydaları

Kalp dostu

Likopen ve antioksidan yönünden zengin olan domates suyu sağlık açısından son derece kıymetlidir. Yapılan bir araştırmada kadın ve erkek deneklere bir yıl boyunca her gün domatese suyu içirildi ve sonuçlar gözlendi. Bir yıl sonunda deneklerin kan basıncının ve kötü kolesterol düzeylerinin gerilediği saptandı. Hal böyle olunca da uzmanlar değerleri normalleşen bireylerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını belirtti.

Kilo vermeyi hızlandırıyor

Hanımların birçoğu karın bölgelerindeki fazlalıklardan kurtulamamaktan yakınır. Yapılan sporlara rağmen bu bölgede incelme yaşamak gerçekten güçtür. Bu sorunun üstesinden ise domates suyuyla gelebilirsiniz. Her gün bir bardak domates suyu içmek kalbinizi koruduğu gibi kilo vermenize de yardımcı olur.

Domates suyunun zararları nelerdir?

Hazır domates sularının içerisinde birçok katkı maddesi bulunuyor. Bu tip hazır ürünler bedenimize yarardan daha çok zarar verir. Hazır domates suyu tüketip olumlu etkiler beklemek gerçekten çok güç. Bu nedenle kendi domates suyunuzu kendiniz hazırlamalısınız.

Domates suyu nasıl yapılır?

Öncelikle domatesleri dilimleyip bir tencereye alın.

Domatesleri yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ardından domatesleri blendardan geçirin.

Arzu ederseniz domates sosunuza taze otlar, baharatlar ve bir miktar zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız domates suyunu içebileceğiniz gibi yemeklerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Domates yediğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor?