0553 313 94 23

Günde bir bardak domates suyu bakın hangi hastalığa karşı koruyor!

Kısa süre önce yapılan bir bilimsel çalışma domates suyunun ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. "Domates suyunun faydaları nelerdir? Domates suyu nasıl yapılır?" sorularının yanıtını sizler için cevaplandırdık.

09 Haziran 2019 Pazar 13:57
Günde bir bardak domates suyu bakın hangi hastalığa karşı koruyor!

Doğru ve dengeli beslenmek sağlıklı bir bedenin ipucudur. Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar her şeyin hazırını kullanma eğiliminde. Paket ürünler, hazır yemekler ise sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bilinçsiz beslenme beraberinde kalp, damar hastalıklarını getiriyor. Peki, sağlıklı beslenmek hayatınızı nasıl değiştirir?

Domatesi eksik etmemek önemli

Öncelikle hayatımızdan hazır ürünleri çıkarıp atacağız. Günlük beslenmemize ölçülü olarak sebze, meyve ve sağlıklı tohumları eklemeyiz. Antioksidan yönünden son derece yararlı olan domatesi de mevsiminde sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

İşte, domates suyunun faydaları

Kalp dostu

Likopen ve antioksidan yönünden zengin olan domates suyu sağlık açısından son derece kıymetlidir. Yapılan bir araştırmada kadın ve erkek deneklere bir yıl boyunca her gün domatese suyu içirildi ve sonuçlar gözlendi. Bir yıl sonunda deneklerin kan basıncının ve kötü kolesterol düzeylerinin gerilediği saptandı. Hal böyle olunca da uzmanlar değerleri normalleşen bireylerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını belirtti.

Kilo vermeyi hızlandırıyor

Hanımların birçoğu karın bölgelerindeki fazlalıklardan kurtulamamaktan yakınır. Yapılan sporlara rağmen bu bölgede incelme yaşamak gerçekten güçtür. Bu sorunun üstesinden ise domates suyuyla gelebilirsiniz. Her gün bir bardak domates suyu içmek kalbinizi koruduğu gibi kilo vermenize de yardımcı olur.

Domates suyunun zararları nelerdir?

Hazır domates sularının içerisinde birçok katkı maddesi bulunuyor. Bu tip hazır ürünler bedenimize yarardan daha çok zarar verir. Hazır domates suyu tüketip olumlu etkiler beklemek gerçekten çok güç. Bu nedenle kendi domates suyunuzu kendiniz hazırlamalısınız.

Domates suyu nasıl yapılır?

Öncelikle domatesleri dilimleyip bir tencereye alın.

Domatesleri yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ardından domatesleri blendardan geçirin.

Arzu ederseniz domates sosunuza taze otlar, baharatlar ve bir miktar zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız domates suyunu içebileceğiniz gibi yemeklerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Domates yediğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten İmamoğlu güzellemesi
    1. Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten..
    2. Otomobille motosikletli kurye..
    3. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    4. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    5. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    6. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    7. AK Partili İsimden Davutoğlu’na çok..
    8. Malatya’da kumar operasyonu
    9. Anadolu’nun yerli buğdayı yüz güldürdü
    10. Ukrayna’dan Türk hokeyine övgü
    11. Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem..
    12. Yaz Futbol Okulu’nda kayıtlar devam..
    13. TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki..
    14. CHP cezaevlerini ziyaret etti
    15. Millilerden Fransa galibiyeti pozu
    16. Dilenciler Kars’ı mesken tuttu
    17. Bam teline basınca ne olduğunu..
    18. Kocasinan Belediyesi tarihi mirasa..
    19. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi son..
    20. Vali yeni rekoru duyurdu!
    21. Günde bir bardak domates suyu bakın..
    22. Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş..
    23. Antalya'da 20 kilo 318 gram sahte..
    24. Galatasaray, Wesley Sneijder’in doğum..
    25. “Ortak Türk Tarihi”ne Ege Damgası
    26. Serdar Arseven Rahmetli Abdurrahim..
    27. Dünyanın suyu tükeniyor
    28. Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba..
    29. Seramiksan'dan Terrazzo ve Rock serisi
    30. Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz..
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler