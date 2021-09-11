Günde bir avuç tüketirseniz bakın vücudunuzda neler oluyor!

Kuru üzüm, gün içinde veya kahvaltıda bir avuç kadar tüketildiğinde günboyu enerji vererek daha zinde kalmayı sağlamaktadır. Doğal şeker içeren kuru üzüm, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını büyük oranda karşılarken tatlı krizlerini de hafifletmiş olmaktadır. Uzun süre aç kalındığı zamanlarda da ara öğün olarak kuru üzüm tüketmek, açlığı 1-2 saat daha bastırmaktadır. Sağlıklı bir atıştırmalık olan kuru üzümü yemeği alışkanlık haline getirmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Sağlık açısından çok yararlı olan kuru üzüm özellikle yüksek tansiyonu olanların belli bir ölçüde tüketmeleri tavsiye edilebilir. Kuru üzümünün özellikle kış aylarında tüketilmesi grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırdığı bilinmektedir.

Daha çok Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminde yetişen ve eylül ayında hasat edilen bir meyvedir. Üzüm belli koşulların sağlanması durumunda kurutularak tüketilmesi hem tüketim ömrünü arttırır hem de daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Her gün tüketilmesi hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği hem de enerji verdiği için tavsiye edilmektedir. Kuru üzümün sağlığa olan faydaları şöyledir.

Antioksidan içerdiği için vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücudun toksinlerden arınması kanser hücrelerinin yayılmasınaengel olmaktadır. Sağlıksız beslenen, sigara ve alkol alışkanlığı olan herkese özellikle antioksidan kaynağı besinleri tüketmesi önerilmektedir.

Kuru üzüm demir bakımından da oldukça zengin olduğundan vücudun demir eksiğini büyük oranda karşılamış olur. Demir eksikliği olan kişilerin her gün 1-2 avuç kadar kuru üzüm tüketmeleri gerektiği beslenme uzmanları tarafından aktarılmaktadır.

Vücudun ihtiyacı olan demir, bakır ve B vitamini karşılayabilmek kansızlığa iyi gelmektedir. Demir, bakır ve B vitamini kan oluşumuna yardımcı vitamin ve mineraller olduğundan dolayı anemi hastalarının bol bol tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Kurun üzüm, içerisinde barındırdığı lifler sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve uzun süre tokluk hissi verdiğinden dolayı zayıflamak isteyenlerin ara öğünlerinde yer vermeleri gerekmektedir.

Kuru üzüm, unutkanlık sorunu olan insanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. Hafızanın güçlenmesi ve unutkanlığın azalması her gün düzenli olarak kuru üzüm tüketilmesi önerilmektedir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasında etkili olan kuru üzüm, tüm vücudun arınmasında ve temizlenmesinde etkilidir. Vücudun temizlenmesiyle sivilce ve diğer cilt problemlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı ışınlarına karşı cildi koruduğu bilinmektedir.