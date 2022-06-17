Günde 8 saatten fazla oturmak kalp krizi veya felç riskini artırıyor!

Daily Mail’de yer alan habere göre, Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji’ndeki akademisyenler, 105 bin 677 kişiden gelen verileri analiz etti.

21 ülkeden olan katılımcıların ortalama yaşları 50 idi ve kendilerine her hafta günde kaç saat oturarak geçirdikleri soruldu.

Araştırmacılar daha sonra sağlık kayıtlarını önümüzdeki 11 yıl boyunca takip etti.

Çalışmanın sonunda, katılımcılar arasında 6 bin 200’den fazla ölüm, 2 bin 300 kalp krizi, 3 bin felç ve 700 kalp yetmezliği vakası kaydedildi.

Bulguları JAMA Cardiology’de yayınlanan araştırmada, günde 8 saat oturan insanların kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğu görüldü.

Ayrıca, bu sürenin yarısı kadar bir süre oturanlara kıyasla, kalp yetmezliğine sahip olma olasılıklarının yüzde 49 daha fazla olduğu sonucuna da varıldı.

Araştırmacılar, günlük ve haftalık egzersizin uzun süre oturma riskini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacağına dikkat çekti.

Araştırmaya göre, haftada 12 saatten fazla egzersiz yapan kişilerde ölüm riskinin yüzde 17 iken, haftada iki buçuk saatten az egzersiz yapanlarda bu oran yüzde 50’ye ulaştı.

Araştırmacılar, oturma süresini azaltmanın ve fiziksel aktiviteyi artırmanın, sigara içme oranlarını düşürmeye benzer faydalar sağlayabileceğini vurguladı.