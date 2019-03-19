Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat etmeli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Bolayır, gebelerde günde 5’ten fazla görülen bulantı ve kusmaların mutlaka yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Bolayır, gebelerde günde 5’ten fazla görülen bulantı ve kusmaların mutlaka takibe alınması gerektiğini söyledi. Bolayır, “Gebelerin yüzde 75’inde bulantı ve kusma görülebilir. Oldukça sık görülen bir bulgudur. Bunların yüzde 35 kadar bir kısmında günlük aktivitesini etkileyecek kadar ciddi bir durum görülebiliyor. Kadın evinde, işinde çalışmaktan rahatsızlık duyabiliyor.İş gücü kaybı gerçekleşebiliyor. Gebelik kusma bulantısı sabah bulantısı olarak bilinir ama günün herhangi bir saatinde gece dahi görülebilmektedir. Sebebi tam olarak bilinmiyor. Ailevi sebepler etnik faktörler hepsi etkileyebiliyor. Gebelik sırasında yükselen hormonların etkisinin çok olduğu düşünülüyor ama bunun dışında yorgunluk ev ortamındaki stres vitamin mineral eksiklikleri, karbonhidrattan fakir beslenme hepsi etkileyebiliyor. Unutmamamızgereken bir nokta gebelik bulantı kusmaları sadece gebeliğe bağlı olmayabilir. Özellikle gebenin 5’inci haftasından önce başlayan ve 12’ici haftasından sonrada devam eden ve aynı şiddetle devam eden bulantıkusmalarda başka bir patolojinin olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Gebelik bulantı kusması çok yaygın görülüyor. Bu yüzden de bazen hekimler tarafından bazen de hastalar tarafından maalesef göz ardı edilebilmektedir" dedi.

“Çok yememeli, uzun süre aç kalmamalı”

Bolayır, hamile kadının hiçbir zaman yemekten çok dolu bir mide ile kalkmaması ve uzunca süre aç kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Öncelikle gebelerde yemek alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Hamile kadınlar midenin çok boş olduğu aç durumlardan ve midenin çok dolu olduğu durumlardan çok hoşlanmazlar. Neler yapacağız? Gün içerisinde 3 tane ana öğün 3 tane ara öğün şeklinde yemek alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Hiçbir zaman hamile kadın yemekten çok dolu bir mide ile kalkmamalı ve uzunca sürede aç kalmamalıdır. Dikkat etmesi gerekiyor. İstirahat çok önemli bulantıyı kesebiliyor. Ev ortamındaki ve dışarıdaki stresten uzak kalması gerekiyor. Bütün bunlar bulantı ve kusmayı destekleyicidir. Yine B6 vitamini yani piridoksiniçeren vitaminlerinde bulantıyı kesici özellikleri var. Yine mutfaklarımızda kullandığımız zencefilinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bütün bu yöntemlerle kusma bulantı kesiliyorsa çok iyi ama kesilmiyorsa farklı medikal tedavilere yönleniyoruz. Yine kullandığımız bir akupunktur yöntemimiz vardır bizim. Zaman zaman gebelerimize öneriyoruz. Gebelerimiz bunu kendileri her türlü ortamda yapabilirler. Özel akupunktur noktası şöyle, bilek katlantısının 5 santimetre iç kısmında tahmini olarak 3 parmak iç kısmında tendonlar arasındaki bölgeye kendisi basınç uygulayabilir. Bu akupunktur noktasının da tedavide yeri vardır” ifadelerini kullandı.

Gün içinde tekrarlayan 5’ten fazla kusmaya dikkat

Bolayır, gebe kadınların gün içerisinde 5 defadan fazla kusmasının diyaliz gerektiren böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek rahatsızlıklara vurgu yaparak, “Bizim gebelik bulantı kusmasında çok sevmediğimiz bir durum vardır. HiperemezisGravidarum dediğimiz ağır tablodur. Bu bütün gebelerin yüzde 1’i ile binde birinde gözüken ağır bir tablodur. Gün içerisinde 5’ten daha fazla bulantı ve kusma varsa o zaman hiperemezis tablosu vardır ve mutlaka yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Oluşturduğu klinik tablo ağırıdır. Neler meydana gelir? Bulantı ve kusmadan kaynaklı yemek borusunda yırtıklar olabilir. Eksik olan vitaminlerden kaynaklı özellikle b vitamini eksikliğindenkaynaklı çok ağır tablolar ortaya çıkabilir. Gebe susuz kalır. Vücudunda asidik bir hal oluşabilir. Kilo kaybı olur. Kas erimesi olur. O yüzden ağır bir tablodur. Bulantı ve kusma hekim ve hasta yakınları tarafından bu yüzden önemsenmelidir. Hiperemezisde öyle tablolar oluşmaktadır ki susuzluktan kaynaklı gebe diyaliz gerektiren böbrek yetmezliğine dahi gidebilir" şeklinde konuştu.