0553 313 94 23

Günde 5 bin turist Saklıkent’i ziyaret ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, günde 5 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıkent Kanyonu, turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle ülke ekonomisine katlı sağlıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Günde 5 bin turist Saklıkent’i ziyaret ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, günde 5 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıkent Kanyonu, turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle ülke ekonomisine katlı sağlıyor.


Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, yoğun ilgi görüyor. Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren yerli ve yabancı birçok kişi, Eşen Çayı’nın bir kolunun aktığı ve Bey Dağları’nın kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu’nu ziyaret etti.Yetkililer konyonu yaklaşık günde 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirttiler.


Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, kanyonun 9 derece olan soğuk suyunda serinledi. Çamur banyosu ve rafting yapılan kanyonun girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerledi.


Macera tutkunu tatilciler ise kanyonun önündeki Karaçay Deresi’nin yanındaki alanda bungee jumping yaptı.


Yetkililer,Kanyona yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek,Yabancı turistlerden İngiliz,Hollanda ve Arapo turistlerin yoğun ilgisi olduğunu ifade ettiler.


Kanyonun girişinde turnikelerde yetişkinlerin 8 lira,Çocuklar ve öğrencilerden 4 lira alındığını ifade ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altun: “Vatan, millet ve bayrak sevgisini gelecek nesillere yansıtmak en büyük milli görevimizdir”
    1. Altun: “Vatan, millet ve bayrak..
    2. (Özel) Devletin en güzel..
    3. Şahin’den 30 Ağustos mesajı
    4. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    5. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    6. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    7. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    8. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    9. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    10. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    11. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    12. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    13. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    14. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    15. Başkan Sever müjdeyi verdi
    16. Sokak çocukları konusu milli bir..
    17. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    18. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    19. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    20. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    21. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    22. Vatan sevgisi imandandır
    23. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    24. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    25. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    26. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    27. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    28. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    29. Irak'ın en büyük alışveriş merkezinde..
    30. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı