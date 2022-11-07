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Gıda Günde 4 bin 500 ekmek üretiyorlar!
Gıda

Günde 4 bin 500 ekmek üretiyorlar!

Diyarbakır’da Yenişehir Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu’nda kurulan ekmek üretim tesisinde öğrenciler, Lice ve Kocaköy ilçelerinde 30 okul ve 3 pansiyon için günde 4 bin 500 ekmek hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:17:00 -
Günde 4 bin 500 ekmek üretiyorlar!

Lisenin bünyesinde kurulan endüstriyel ekmek üretim tesisinde öğrencilere öğretmenleri tarafından ekmeğin yanı sıra simit, poğaça, kuru pasta ve diğer unlu mamullerin yapımı da öğretiliyor. Günlük 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesiste öğrenciler Lice ve Kocaköy ilçelerinde 30 okulda taşımalı eğitim gören ile 3 pansiyonda kalan kardeşleri için günde 4 bin 500 ekmek ile poğaça ve simit üretiyor. Okul Müdürü Arif Öncü, ekmek fırınının Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelindeki 100 okula kurulan tesisten biri olduğunu söyledi. Öncü, okula İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ekmek üretim tesisi kurulduğunu belirtti.

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