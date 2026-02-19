  • İSTANBUL
Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir
IHA Giriş Tarihi:

Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Uzman isimden o belirti için dikkat çeken uyarılar geldi.

#1
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, susuzluk hissi olarak küçümsenen ağız kuruluğunun ciddi sistemik hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

#2
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Medicana International Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, halk arasında susuzluk hissi olarak küçümsenen ağız kuruluğunun aslında ciddi sistemik hastalıkların habercisi olabileceğini belirterek, özellikle sjögren sendromu ile mücadele eden hastalar için geliştirilen sialendoskopi yönteminin kesi yapılmadan uygulanan cerrahi tekniğiyle modern tıpta yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

#3
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Ağız kuruluğunun hafife alınmaması gerektiğini belirten KBB Kliniği'nden Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, "Özellikle sjögren hastalarında erken dönemde uygulanan sialendoskopi, bez fonksiyonunu koruma açısından kritik öneme sahiptir. Amaç sadece kuruluğu azaltmak değil, bez dokusunun ilerleyici hasarını durdurmaktır.

#4
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Doğru hasta seçimiyle yaşam kalitesinde belirgin artış sağlıyoruz. Bilimsel çalışmalar da erken dönemde uygulanan girişimlerin tükürük akışını artırabildiğini ve tekrarlayan enfeksiyon ataklarını azaltabildiğini göstermektedir" dedi.

#5
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Tedavide sialendoskopinin neden tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Turgut, "Sialendoskopide ameliyat izi oluşmaz, bez kaybı riski minimaldir. Günübirlik uygulanır; hasta çoğu zaman aynı gün sosyal hayatına dönebilir. Gerektiğinde güvenle yeniden uygulanabilir. Vücudun kendi tükürük üretim kapasitesini maksimize eder. Ağız kuruluğu bir çaresizlik değildir. Eğer tekrarlayan bez şişlikleri, kronik kuruluk ve yutma güçlüğü yaşıyorsanız, sialendoskopi modern tıbbın sunduğu en etkili minimal invaziv seçeneklerden biri olabilir. Bez dokusu tamamen harap olmadan yapılan müdahalede en başarılı sonuçlar alınıyor. Erken tanı, doğru merkez ve deneyimli ekip, ağız kuruluğunda milimetrik bir dokunuşla yaşam kalitesinde büyük bir değişim oluşturabilir" diye konuştu.

#6
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Sjögren sendromu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, "Sjögren sendromu, bağışıklık sisteminin kendi dokularını hedef alarak tükürük ve gözyaşı bezlerini işlevsiz hale getirdiği kronik bir hastalıktır. Bu süreçte yalnızca ağız kuruluğu gelişmez; konuşma, yutkunma ve hatta sindirim fonksiyonları bile zorlaşabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda tablo diş kayıpları, sık tekrarlayan enfeksiyonlar ve kalıcı bez hasarlarıyla ağırlaşabilir. Özellikle tekrarlayan tükürük bezi şişliği yaşayan hastalarda altta yatan kanal içi daralma ve tıkanıklıkların mutlaka araştırılması gerekir" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Bıçak altına yatmadan tedavi

#8
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

Geleneksel yöntemlerin aksine sialendoskopinin hastaya herhangi bir cerrahi kesi yapmadan çözüm sunduğunu dile getiren Doç. Dr. Turgut,

#9
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

"Milimetrik kamera sistemleriyle tükürük bezlerinin doğal kanallarından içeri girilen bu yöntem, mikrocerrahinin en zarif örneklerinden biri olarak kabul edilir.

#10
Foto - Hekimden uyarı: Ağız kuruluğu, ciddi bir sistemik hastalığın habercisi olabilir

İşlem sırasında tıkanıklığın sebebi anında görüntülenir. Daralmış kanallar özel balon veya mikro aletlerle açılarak tükürük akışı stabilize edilir. İltihaplı bölgeye doğrudan ilaç uygulanarak sistemik yan etkiler azaltılır. Bu sayede bezin tamamen alınmasına gerek kalmadan fonksiyon korunur" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
