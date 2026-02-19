Covid-19 pandemisinde aşı iki can almıştı! Sebebi ortaya çıktı

Şüphenin sonu, bilimsel titizliğin zaferi Bu sonuçların NEJM gibi dünyanın en saygın tıp dergisinde yayımlanması, bilimsel yöntemin dezenformasyon karşısındaki zaferi olarak kabul edildi. Yıllar boyunca komplo teorileri ve korku, bilim insanlarının henüz verilerle açıklayamadığı boşluğu doldurdu. VITT’nin patogenezinin aminoasit düzeyine kadar incelenmesiyle bilim, kaybettiği alanı geri kazanarak korkunun yerine biyolojik olarak tutarlı ve kanıtlanabilir bir açıklama getirdi. Genetik kusurun tespit edilmesi, komplikasyon yaşayanlara sağlıklarını geri getirmez. Ancak neredeyse onun kadar değerli bir şeyi sağlar: kesinlik. AstraZeneca kaynaklı tromboz gizemi artık bir muamma değil; uygulamalı immünolojinin ders niteliğinde bir örneğidir. Tıp yalnızca moleküler “suçluyu” bulmakla kalmamış, benzer bir trajedinin halk sağlığı tarihinde tekrar yaşanmaması için yol haritasını da çizmiştir.