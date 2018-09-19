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Günde 2 kaşık zeytinyağı içerseniz...

Günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı bakın neler yapıyor...

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:48
Günde 2 kaşık zeytinyağı içerseniz...

Zeytin; sadece kansere değil kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Sadece zeytin mi, zeytinyağının 2 kaşığı da dertlere deva... Günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı bakın neler yapıyor:

Kanser riskini yüzde 50 düşürüyor. Kalbi besliyor. Kötü kolesterolü önlüyor. Tümörlere karşı direnci artırıyor.

Binlerce yıldır şifa dağıttığı söylenen zeytinyağının her derde deva olduğu bilimadamları tarafından da onaylandı. 2 kaşık zeytinyağının, hastalıklara karşı adeta vücudun kalkanı olması çok dikkat çekici.. Zeytinyağının içinde bulunan "Squalene" maddesinin tümörlerin yok edilmesinde ve önlenmesinde yapıtaşı niteliği taşıdığı biliniyor.

Zeytinyağının kanser riskini yüzde 50 oranında azalttığını ifade eden uzmanlar, "Kızartmadan vazgeçemiyorsanız bari bunu zeytinyağı ile yapın" diyor. Kalbin en büyük dostunun da zeytinyağı olduğunu belirten uzmanlar, bu mucizevi besinin kötü kolesterolü düşürüp kalp krizi riskini ortadan kaldırdığını kaydetti. Bol miktarda E vitamini olan zeytinyağının, bu özelliği sayesinde kabızlığı önlediği ve kan şekerini kontrol altına aldığı da açıklandı.

Bazı açık deniz köpekbalığının karaciğerinde, kansere ve hemen hemen bütün enfeksiyonel hastalıklara karşı direnç sağlayan, zeytinyağında da bulunan “squalene” maddesi, % 95 gibi olağanüstü miktarda bulunuyor. Bu hayvanlarda vücudun yaklaşık % 20-30’u U şeklindeki karaciğerdir.

Squalene’in etkileri

Vücuttaki oksijeni arttırarak kanser, tümör, romatizmaya karşı vücudun savunma sistemini kuvvetlendirici özelliği vardır.

Kemoterapik ilaçlara etkisini arttırarak kanserli hücrelerin iyileşmesine yardımcı olur.

Cilde sürülerek egzama, sedef ve yanıktan oluşan tahrişi giderici etkisi vardır.

Başta arterit olmak üzere eklem ve kıkırdak rahatsızlıklarına etkin bir gıda destekleyicisidir.

Özellikle karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek hepatitten kaynaklanan zehiri attığı görülmüştür.

DİPNOT:

Besinlerdeki squalene yüzdesi

Zeytinyağı % 0.8

Avokado % 0.044

Patlıcan % 004

Kümes hayvan eti % 0.0264

Peynir % 0.0955

Tuna Balığı % 0.014

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:48
  1. Squalene
  2. kanser
  3. zeytinyağı
  4. kalp damar hastalığı

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