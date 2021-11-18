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Sağlık Günde 2-3 bardak kahve içerseniz... Uzman isim bomba detayı paylaştı
Sağlık

Günde 2-3 bardak kahve içerseniz... Uzman isim bomba detayı paylaştı

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, ABD'de yapılan bir araştırmayı aktararak, günde 2-3 bardak kahve içmenin vücudumuza etkisini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:24:00 -
Günde 2-3 bardak kahve içerseniz... Uzman isim bomba detayı paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre günde üç kez kahve içmek, karaciğerin yenilenmesine yardım ediyor. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, yapılan o araştırmaya dair detayları ve araştırma sonuçlarını CNN TÜRK'e değerlendirdi.

40 yıllık hatrı olduğu kadar sağlığın da dostu olduğu anlaşıldı. Binlerce kişinin katıldığı araştırmada karaciğeri yenilediği ortaya çıktı.

Her gün 3 kez içilecek kahvenin sağlığa faydalı olduğu anlaşıldı. ABD'de yapılan araştıma, 20 yaşın üstündeki 4 bin 510 yetişkin katılımcıyla yapıldı.

Araştırmacılar, kahve, kafeinsiz kahve ve çay tüketimi ile siroza yol açan karaciğer sertliği arasındaki ilişkiyi inceledi.

%73'ü kilolu ve obez olan katılımcıların verileri analiz edildi. Her gün üç fincan kafeinli kahve içenlerin, hiç kahve tüketmeyenlere göre daha düşük karaciğer sertliği seviyelerine sahip olduğu belirlendi.

2-3 bardak kahve...

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Günde 2-3 fincan kahve tüketen insanların karaciğerinde enzem varsa bunların düştüğü ve zamanla karaciğer yağlanmasının azaldığı, sertliğin azaldığı ve kanserin bile azaldığı görülmüş durumda." dedi.

Araştırmada karaciğer sertliği ile kafeinsiz kahve ya da çay tüketimi arasında ise herhangi bir ilişki bulunamadı.

Tanoğlu, "Kahve ve kahvenin içeriği olan kafein olmak üzere yararlı etkilerden yararlanmak istiyorsak belli miktarda, bilinçli bir şekilde kahveyi tüketmemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

Sonuçlarının Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandığı araştırmanın, kahvenin sağlığa yararları açısından önemli veriler içerdiği belirtildi.

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