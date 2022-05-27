Günde 150 bin liralık rüşvet! CHP'li belediyede skandal patlak verdi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yolsuzluk yapıldığına dair iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

2018 yılında belediye tarafından savcılığa yapılan ihbarla başlatılan soruşturmanın ardından 5 Mayıs itibarıyla teknik ve fiziki takipler yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmaları kapsamında operasyon düzenledi.

20 Mayıs 2022 tarihinde mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

21 şüpheli yakalandı

Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görev alan isimler ve zabıta personelleri dahil 11'i kamu çalışanı 22 şüpheliden 21'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest kalırken 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.

İmar usulsüzlüğü yapıldı

İddialara göre, Maltepe Belediyesi'nde görevli Nazım Ender Arslan, Seval Arslan, Ömer Yalçınkaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, o dönem yardımcıları olan Haydar Battal, Melih Morsünbül ve özel kalem müdürü Fehmi Usta imar usulsüzlüğünde bulundu.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin 21 ayrı suç eylemine bulaştıklarına ilişkin bulgular elde edildi.

Günlük 150 bin TL kazandılar

İmar usulsüzlüğü yaparak kazanç elde eden ekibin imar işlerine günlük 100 ile 150 bin TL arasında para verildiği ifade edildi.

İddiaya göre yolsuzlukların başlamasını o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal organize etti.

Yüksek düzeyde yöneticiler de içinden çıktı

Yolsuzluk iddialarıyla yakalanan isimler arasında, eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül.

İBB'nin Tasarım Müdür Yardımcısı da aralarında

Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın da arasında bulunduğu 18 kişi şüpheli olarak yer aldı.