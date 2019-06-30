Günde 1200 kalori ile 7 günde incelmek mümkün

Neredeyse herkesin derdi kilosu... Kilo vermeyi güçleştiren en önemli sorun ara ara ağza atılan atıştırmalıkların kalori hesabına dahil edilmiyor olması. "Küçücük bir parça yedim" bahanesi bile bazen kilo vermenize mani olur. Hatta bunlar çoğu zaman kilolanın sebebidir.

Kilo nasıl verilir?

Uzmanlar sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi için kalori hesabının sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bol su içmek ve uyku düzeni de kilo verme hızıyla doğrudan etkilidir. Beslenme uzmanlarının birçoğu 1200-1300 kalorilik bir programın sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek için yeterli olduğunu söylüyor.

İşte, 7 günlük diyet programı…

1.Gün

Kahvaltı

1 adet haşlanmış yumurta ve avokadoyla hazırlanan kepekli tost.

Ara öğün

Çeyrek bardak yaban mersini ve yarım bardak yoğurdu karıştırıp şahane bi atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

Öğle yemeği

3 kepçe sebze çorbası

Domatesli-peynirli salata

Ara öğün

3 yemek kaşığı humus

1 adet salatalık

Akşam yemeği

1 porsiyon ızgara somon

3 yemek kaşığı esmer bulgur pilavı

Yağsız salata

2. Gün

Kahvaltı

Haşlanmış yumurtalı yağsız salata

Bir dilim kepek ekmeği

Ara öğün

5 adet kuru kayısı

6 adet ceviz

Öğle yemeği

3 kepçe sebze çorbası

Bir kase yoğurt

Yağsız salata

Ara öğün

Bir bardak kefir

Yarım adet elma

Akşam yemeği

Izgara tavuk

3 yemek kaşığı kepekli makarna

3. Gün

Kahvaltı

Yulaflı, kuru meyveli yoğurt

Ara öğün

Bir bardak süt

5-6 adet çiğ badem

Öğle yemeği

Bir tabak ıspanak yemeği

3 yemek kaşığı esmer bulgur

Bir kase yoğurt

Ara öğün

Yarım şeftali

Akşam yemeği

Bir adet biber dolması

Bir kase yoğurt

4. Gün

Kahvaltı

1 kibrit kutusu kadar peynir

6 adet zeytin

1 adet salatalık

2-3 adet çeri domates

Ara öğün

Bir bardak kefir

Öğle yemeği

Izgara tavuk göğsü

Bir kase yoğurt

Ara öğün

5 adet gün kurusu

4 adet ceviz

Akşam yemeği

Yeşil mercimek salatası

Yoğurt

5. Gün

Kahvaltı

Yulaflı yoğurt

Ara öğün

Yarım muz

Bir bardak süt

Öğle yemeği

Kepekli, beyaz peryinri, domatesli tost

Bir fincan çay

Ara öğün

5 adet kuru kayısı

5 adet ceviz

Akşam yemeği

Izgara köfte

Yoğurt

6. Gün

Kahvaltı

Peynirli, kepekli tost

Ara öğün

1 bardak süt

5-6 adet çiğ badem

Öğle yemeği

Sebze yemeği

Bir kase yoğurt

Ara öğün

Bir adet elma

Akşam yemeği

Izgara balık

Yağsız salata

7. Gün

Kahvaltı

Yulaflı yoğurt

Ara öğün

Bir bardak kefir

Öğle yemeği

Sebze yemeği

Yoğurt

Ara öğün

5 adet kuru kayısı

Akşam yemeği

Izgara tavuk