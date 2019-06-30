Günde 1200 kalori ile 7 günde incelmek mümkün
Uygulaması kolay bu diyet listesiyle bir haftada fark edilir ölçüde inceleceksiniz.30 Haziran 2019 Pazar 16:27
Neredeyse herkesin derdi kilosu... Kilo vermeyi güçleştiren en önemli sorun ara ara ağza atılan atıştırmalıkların kalori hesabına dahil edilmiyor olması. "Küçücük bir parça yedim" bahanesi bile bazen kilo vermenize mani olur. Hatta bunlar çoğu zaman kilolanın sebebidir.
Kilo nasıl verilir?
Uzmanlar sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi için kalori hesabının sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bol su içmek ve uyku düzeni de kilo verme hızıyla doğrudan etkilidir. Beslenme uzmanlarının birçoğu 1200-1300 kalorilik bir programın sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek için yeterli olduğunu söylüyor.
İşte, 7 günlük diyet programı…
1.Gün
Kahvaltı
1 adet haşlanmış yumurta ve avokadoyla hazırlanan kepekli tost.
Ara öğün
Çeyrek bardak yaban mersini ve yarım bardak yoğurdu karıştırıp şahane bi atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.
Öğle yemeği
3 kepçe sebze çorbası
Domatesli-peynirli salata
Ara öğün
3 yemek kaşığı humus
1 adet salatalık
Akşam yemeği
1 porsiyon ızgara somon
3 yemek kaşığı esmer bulgur pilavı
Yağsız salata
2. Gün
Kahvaltı
Haşlanmış yumurtalı yağsız salata
Bir dilim kepek ekmeği
Ara öğün
5 adet kuru kayısı
6 adet ceviz
Öğle yemeği
3 kepçe sebze çorbası
Bir kase yoğurt
Yağsız salata
Ara öğün
Bir bardak kefir
Yarım adet elma
Akşam yemeği
Izgara tavuk
3 yemek kaşığı kepekli makarna
3. Gün
Kahvaltı
Yulaflı, kuru meyveli yoğurt
Ara öğün
Bir bardak süt
5-6 adet çiğ badem
Öğle yemeği
Bir tabak ıspanak yemeği
3 yemek kaşığı esmer bulgur
Bir kase yoğurt
Ara öğün
Yarım şeftali
Akşam yemeği
Bir adet biber dolması
Bir kase yoğurt
4. Gün
Kahvaltı
1 kibrit kutusu kadar peynir
6 adet zeytin
1 adet salatalık
2-3 adet çeri domates
Ara öğün
Bir bardak kefir
Öğle yemeği
Izgara tavuk göğsü
Bir kase yoğurt
Ara öğün
5 adet gün kurusu
4 adet ceviz
Akşam yemeği
Yeşil mercimek salatası
Yoğurt
5. Gün
Kahvaltı
Yulaflı yoğurt
Ara öğün
Yarım muz
Bir bardak süt
Öğle yemeği
Kepekli, beyaz peryinri, domatesli tost
Bir fincan çay
Ara öğün
5 adet kuru kayısı
5 adet ceviz
Akşam yemeği
Izgara köfte
Yoğurt
6. Gün
Kahvaltı
Peynirli, kepekli tost
Ara öğün
1 bardak süt
5-6 adet çiğ badem
Öğle yemeği
Sebze yemeği
Bir kase yoğurt
Ara öğün
Bir adet elma
Akşam yemeği
Izgara balık
Yağsız salata
7. Gün
Kahvaltı
Yulaflı yoğurt
Ara öğün
Bir bardak kefir
Öğle yemeği
Sebze yemeği
Yoğurt
Ara öğün
5 adet kuru kayısı
Akşam yemeği
Izgara tavuk
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