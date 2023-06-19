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Kadın - Aile Günde 1 Bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verdiren yöntemi yapın! İşte büyük beden tarih oluyor
Kadın - Aile

Günde 1 Bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verdiren yöntemi yapın! İşte büyük beden tarih oluyor

Yeniakit Publisher
2023-06-19 22:42:00 -
Günde 1 Bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verdiren yöntemi yapın! İşte büyük beden tarih oluyor

Haberimizde yer alan bitkisel kür hem kilo vermenizi sağlayacak hem de kabızlık sorununuz varsa yok edecek. Mutlaka her sabah için karnınızdaki her bütün yağlar hızlıca eriyecek! Doğal ilaçlara her zaman güvenebiliriz! Gün içinde ziyaretleriniz esnasında tatlı yediyseniz korkmayın! bir bardak tüketerek şeker seviyenizi dengeleyebilirsiniz. Burada, size göbek yağını çıkarmanıza ve organizmanızı beslemenize destekçi olacak erik veriyoruz... Kilo verme garantili tarihi tarifi bunu yapın

Hemen ilk tarifle başlayalım. Bu tarif istenmeyen yağları hızlı bir şekilde eritir ve kabızlığı giderir.

Malzemeler;

100 gram kuru erik
1 litre içme suyu

Hazırlanışı;
Kuru erikleri yıkayıp bir tencereye alın üzerine 1 litre su ekleyip kaynamasını bekleyin 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın ve sonrasında süzüp bir sürahiye alın ve günde 1 bardak bu içecekten tüketin. Kuru erikler özellikle lif açısından oldukça zengin ve antioksidan kaynağıdırlar. Bunun yanında kemik erimesini engelleyici etkileri görülmüştür. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kuru erik diyet listelerinin en vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.
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