Günde 1 bardak içerek karın yağlarından kurtulun! Seçimlerinde herkes mutlu olacak! En çok katkı veren kür
Göbek bölgesinde biriken yağlar hepimizin zaman zaman yaşadığı büyük bir problem. Sizin de göbeğinizde biriken yağlardan şikayetiniz mi var? Ne yaparsanız yapın karın yağlarından kurtulmayı başaramıyor musunuz? Hem görsel açıdan hem de sağlık açısından tehdit unsuru olan karın yağlarından kurtulmayı kafaya koyduysanız ama yağlarınız ile en lezzeti yoldan vedalaşmak istiyorsanız tam size göre bir tarifimiz var.
Diyetisyen Merve Tığlı Çınar’ın tarifini günde sadece 1 bardak içerek karın yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan bu içecek size en kısa zamanda muhteşem bir görünüm kazandıracak. Haydi o zaman hemen denemek lazım.
KARIN DÜZLEŞTİREN SMOOTHİE TARİFİ:
Malzemeler:
-1 adet orta boy avokado
-2 yemek kaşığı kakao
-2 yemek kaşığı bal
-1 adet orta boy muz
-1 su bardağı badem sütü veya yağsız süt
Hazırlanışı:
Muzu buzlukta dondurun. Avokadonun çekirdeklerini çıkartıp ve soyun. Tüm malzemeleri blenderden geçirin. Lezzetli ve karın yağarınızla savaşan smoothie hazır bile. Afiyet olsun
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