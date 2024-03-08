Günde 1 bardak içerek karın yağlarından kurtulun! Seçimlerinde herkes mutlu olacak! En çok katkı veren kür

Diyetisyen Merve Tığlı Çınar’ın tarifini günde sadece 1 bardak içerek karın yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan bu içecek size en kısa zamanda muhteşem bir görünüm kazandıracak. Haydi o zaman hemen denemek lazım.

KARIN DÜZLEŞTİREN SMOOTHİE TARİFİ:

Malzemeler:

-1 adet orta boy avokado

-2 yemek kaşığı kakao

-2 yemek kaşığı bal

-1 adet orta boy muz

-1 su bardağı badem sütü veya yağsız süt

Hazırlanışı:

Muzu buzlukta dondurun. Avokadonun çekirdeklerini çıkartıp ve soyun. Tüm malzemeleri blenderden geçirin. Lezzetli ve karın yağarınızla savaşan smoothie hazır bile. Afiyet olsun